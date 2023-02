MAAILM ⟩ PISA TESTID: Soome laste teadmised kukuvad kolinal

VÄHENE LUGEMUS on üheks põhjuseks, miks Soome õpilaste PISA testide tulemused on langenud. Digiajastul on aga eriti kannatanud pikkade tekstide lugemise oskus.

Meie põhjanaabrite tabloidleht Iltalehti annab teada, et viimastel aastatel on Soome õpilaste PISA testide tulemused pidevalt langenud. Ajalehele kommentaari andnud eksperdi hinnangul on sellel 10 põhjust, nende seas inimeste suhtumise muutumine haridusse ja fakt, et lapsed on hakanud vähem lugema.