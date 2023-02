Selgus Hariduse kooli uus ehitaja ⟩ "Tuleb ära teha, kaua see jamamine ühe koolimaja ümber kestab!"

Arens Ehitustööde juhatuse liige Olari Aavik tõdes, et nad panustasid pakkumust tehes ehitusturu languse peale, mis pealinnast on suure hooga juba pihta hakanud. "Saaremaale ta veel nii jõuliselt jõudnud ei ole. Kerge see kindlasti pole, aga ühiskondlik surve on peal, et koolimaja sügiseks valmis saaks," nentis Aavik.