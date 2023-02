Vallavalitsuse rahandusteenistuse juhataja Marili Niits märkis, et valla laenud on seotud kuue kuu Euriboriga ja laenuintress muutub iga kuue kuu järel, sõltuvalt laenu sõlmimise ajast. Enamus valla laenulepinguid on sõlmitud ajavahemikul mai kuni september.