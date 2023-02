Kuressaares terendab suur vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõus

Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm ütles, et tariifide tõstmise taotlus konkurentsiametile on esitatud. Hinnatõusu peamine mootor on hüppeliselt kasvanud elektrihind, kuna ettevõtte tegevuskuludest moodustab elekter pea poole. Oma rolli mängivad ka tehtud ja tehtavad suuremahulised investeeringud veetaristu uuendamiseks, aga nende mõju tänasele hinnakujundusele on oluliselt väiksem.