JUHTKIRI ⟩ Häda ajab härja kaevu

Kõigest aastaga hüppeliselt kasvanud hinnad on pannud tugeva põntsu paljude rahakoti pihta. Kui juba töötavatel inimestel võib olla keeruline toime tulla, kuidas peavad veel hakkama saama need pered, kus üks või koguni mõlemad vanemad on töötuks jäänud? Arved vajavad kindlasti maksmist, aga on ju veel teisigi vältimatuid ja vahel ka ootamatuid kulutusi. Näiteks kui pesumasin või külmkapp “otsad annab”. Kui tõesti enam kuidagi hakkama ei saa, tuleb abipalvega pöörduda sugulaste või siis omavalitsuse poole.