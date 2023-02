Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul tuleb Väikese väina seisundi halvenemisele piir panna ja selleks on vaja tammiavade projekteerimist kiirelt alustada. "Loodan, et juba tuleval aastal on võimalik asuda avasid tegema," ütles Kallas pressiteates.

MTÜ Väikese Väina Selts asutaja Heiki Hanso sõnul on tammiavade kavandamine rõõmustav uudis. "Väike väin on tammiavasid oodanud juba 127 aastat," ütles ta. "Jääme lootma, et enam ei pea kaua ka päris ehitust ootama, sest me näeme, kuidas väina seisund aina halveneb," lisas Hanso.