Nii teatab sotsiaalmeedias Visit Saaremaa. 2023. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Saun 48 mehel ja 41 naisel.

Perekonnanimede levikult on Saun meeste puhul 2217. ja naiste puhul 2990. kohal. Saare maakonnas on perekonnanimi Saun levinuim, maakonna 10 000 elaniku kohta on neid 3,47.