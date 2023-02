Kolmandik saarlastest on tuludeklaratsiooni juba esitanud

"Vaatamata sellele, et maksu- ja tolliamet andis välja info, et deklareerimine algab 15. veebruaril, on elektrooniline deklaratsioonide esitamine avatud juba laupäevast," rääkis maksu- ja tolliameti teenuste osakonna klienditeenuste valdkonna Lääne regiooni juhtivkonsultant Olev Martinson, lisades, et nii tehakse tegelikult igal aastal, eesmärgiga testida süsteemi koormusele vastupidavust.