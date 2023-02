Astrid Vaba ⟩ Oleme väsinud tasuta tööle peale maksmast

Tagavere piirkonna häda on selles, et meil puudub alandlikkus ja me oleme analüüsivõimelised. Lihtne loogika ütleb, et Tagavere piirkonna tulumaksu panus valla eelarvesse on minimaalselt 200 000 eurot aastas. Muidugi on see summa oluliselt suurem, sest on olemas ka sellised asjad nagu maamaks, kaudsete maksude laekumine, tasandusfond, millele ka iga elanik oma panuse annab jne. Juhuslikult toodame ka piima, liha, teravilja, kartulit, mett, marju ja palju muud. Paikneme ka strateegiliselt olulisel kohal.