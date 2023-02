Kohati -20 kraadi ⟩ Temperatuurinäit kukub lähipäevil kolinal miinusesse

Teisipäeva öösel liigub madalrõhuala Läänemerelt üle Läti kagusse, Eesti jääb selle põhjapoolsesse serva. Öösel sajab lund ja tuiskab, saartel sajab ka lörtsi, päeval on lumehooge kohati. Öösel on ida- ja kirdetuul tugev, päevaks nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-9°C, päeval -2..-8°C.

Kolmapäeval tugevneb aeglaselt Soome ja Baltimaade kohal kõrgrõhuala. Öösel sajab kohati vähest lund, päev on sajuta. Valdavalt põhjakaarest puhuv tuul on nõrk. Madalrõhuala tagalas on Venemaalt meile saabunud väga külm õhumass. Õhutemperatuur langeb öösel -4..-11 kohati -15, päeval on -3..-10°C.