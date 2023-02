Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, saartelt alates pöördub lõunasse ja edelasse ning tugevneb hommikuks rannikualadel 4-9, puhanguti 12, saartel kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -13..-18, paiguti -23, saartel ja rannikul -6..-12°C. Pole välistatud ka kuni -25°C.