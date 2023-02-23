Registreeritud peresündmused Saare maakonnas ajavahemikus 15.–21. veebruar.
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
15.–21. veebruar
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Rihard Kalm (8.02) Käesla küla
- Hele Saaremäel (9.02) Muhu vald, Liiva küla
- Ranely Veskis (17.02) Kuressaare linn
- Vivian Bhullar (17.02) Mäeküla
SURMAD
- Kalju Narusk (82) Orissaare alevik
- Manivald Mägi (72) Aru küla
- Arvi Tõnisots (90) Hänga küla
- Erna Mets (95) Kuressaare linn
- Aune Niitvägi (90) Aste alevik
- Vilma Umal (93) Kuressaare linn
- Eha Jalakas (75) Kuressaare linn
- Valve Reinmets (91) Reina küla
- Ksenia Sõmmer (96) Kuressaare linn
- Peeter Toompuu (77) Veske küla
- Jaan Koor (74) Rootsiküla
- Laine Nõmm (89) Sauvere küla