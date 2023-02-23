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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

15.–21. veebruar
Saarte Hääl
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas ajavahemikus 15.–21. veebruar.

SÜNNID

  • Rihard Kalm (8.02) Käesla küla
  • Hele Saaremäel (9.02) Muhu vald, Liiva küla
  • Ranely Veskis (17.02) Kuressaare linn
  • Vivian Bhullar (17.02) Mäeküla

SURMAD

  • Kalju Narusk (82) Orissaare alevik
  • Manivald Mägi (72) Aru küla
  • Arvi Tõnisots (90) Hänga küla
  • Erna Mets (95) Kuressaare linn
  • Aune Niitvägi (90) Aste alevik
  • Vilma Umal (93) Kuressaare linn
  • Eha Jalakas (75) Kuressaare linn
  • Valve Reinmets (91) Reina küla
  • Ksenia Sõmmer (96) Kuressaare linn
  • Peeter Toompuu (77) Veske küla
  • Jaan Koor (74) Rootsiküla
  • Laine Nõmm (89) Sauvere küla
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