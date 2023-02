LÄBI RASKUSTE TÄHTEDE POOLE ⟩ Noorte rahatarkus tänapäeva maailmas, kus kõik on kättesaadav

“Viimastel aastatel on hakatud aktiivsemalt tegelema ühiskonna rahatarkuse teadmatuse probleemiga, et parandada Eesti elanikkonna elustiili ja rahulolu. Tänaseks on palju erinevaid variante rahatarkuse omandamiseks, kuid nende kasutamine on inimese enda teha,” kirjutab Saaremaa Gümnaasiumi abiturient Maria Anett Allikveer.