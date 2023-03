Veip ja tups ehk Suitsetamine on tagasi

“Sügisest saati hüütakse üle Eesti, et veipimine ehk e-sigarettide tõmbamine on võtnud koolides pandeemia mõõtmeid. Ka Saaremaa koolidest on teateid, et üha nooremad jäävad nikotiinitoodete tarvitamisega vahele ja et kui vanemad õpilased peidavad e-sigareti õues pärast kasutamist põõsasse, siis nooremad leiavad selle sealt üles ja proovivad ise ka järele,” kirjutab Mele Pesti, Balti uuringute instituudi analüütik.