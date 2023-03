KRISTI SILLART ⟩ Muutused Saaremaa hariduses on meie endi teha!

Eesti hariduse infosüsteemi andmetel lisandub Eesti ühiskonda kooli poolelijätvaid noori iga aastaga aina enam. Viimase rahvaloenduse järgi oli 20–24-aastaste noorte seas põhihariduse ja madalama haridustasemega inimesi 19,4%. Nukraks tegev protsent viitab aga tõsiasjale, et aastas keskmiselt 11 000-st põhikooli lõpetavast lapsest jõuab paraku vaid 80% üld- ja kutsehariduse omandamiseni. See aga tähendab, et Eesti ühiskonda lisandub igal aastal ligi 2000 põhiharidusega noort.