Kingitud Tõll – sõnumiga lavastus

Teater on kunstiliik, mille esteetiline tulemus on näitlejate lavategevusena publiku juuresolekul tekkinud vaatemäng. Nii ütleb võõrsõnade leksikon. Teater on elav organism, mis sünnib igal õhtul uuesti. Antiikteater loodi jumalate ülistamiseks. Tänases liberaalses maailmas võib igaüks ise valida, kes on tema jumal ja kellelt abi oodata. Saarlastel on õnne olnud, neil on oma Tõll ja Piret. Austust nende kangelaste vastu näeb igaüks, kes mandrilt saarele tuleb – ka üle vee aitavad Tõll ja Piret.