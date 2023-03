JUHTKIRI ⟩ Tühine nohu – tuliste vaidluste teema

Tänases Saarte Hääles kirjutame sellest, et lasteaedades suhtutakse mudilaste nohusse üsna erinevalt. Mõnes lasteaias või rühmas võetakse hoida ka pisut tatine laps, mõnes aga saadetakse laps isegi paari aevastuse peale koju.

Jah, ideaalmaailmas võiks nohune mudilane tõesti koju jääda, kuni täiesti terveks saab. Paraku on nohu meie kliimas elavate inimeste jaoks üsna tavaline nähtus ja suur osa meist on sellega kimpus sügisest kevadeni. Lastest rääkimata.

Kuhu ja kelle hoolde nohune laps jätta, kui teda lasteaeda ei lubata, vanemal endal aga pole võimalik temaga koju jääda? Ja milline asutus või ettevõte lepiks sellega, et töötaja käib kuude kaupa kohal järgmise graafiku alusel: nädal tööl, kui laps on terve, ja nädal kodus, kui laps on nohus?