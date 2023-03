Riigikogu valimised on täies hoos. Eelhääletus Kuressaare kultuurikeskuses ja e-hääletus internetis on käinud juba terve nädal ning usinamad on oma valiku juba teinud. Valimispäeval pühapäeval, 5. märtsil on valijail käes viimane hetk teha oma otsus. Uurisime saarlastelt, kas nad lähevad valima ning keda ja miks valitakse.