JUHTKIRI ⟩ Võidurõõm ja kaotuskibedus

Üleriigilises arvestuses võitis seekordsed valimised suurelt Reformierakond. Pärast paber- ja e-häälte kokkulugemist jäi oma võidus üsna kindel olnud EKRE kõigest teisele kohale. Nii oli EKRE juhtfiguuride väide, e-hääli võltsiti, üsna ootuspärane. Kas erakond väidaks sedasama ka siis, kui nemad tulnuks valimiste ülekaalukaks võitjaks? Küllap mitte. Kaotuskibedust on aga liiga valus alla neelata. Seega on arusaadav, miks kavatseb erakond e-valimised kohtus vaidlustada.

Kes valitsuse moodustavad, on täna veel vara prognoosida. Ammugi seda, millised valimislubadused teoks saavad ja millised mitte. Küll aga on meil siinpool Suurt väina õigus loota, et saarte esindajaina riigikokku pääsevad inimesed tõestavad oma tegudega, et just nemad olid õige valik.