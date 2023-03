Väikelaevaehituse kompetentsikeskusest sai meretehnoloogia kompetentsikeskus

Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo tõdes: „Ajaga tuleb kaasas käia, areneda ning pakkuda võimalusi, tulenevalt reaalsest vajadusest päris maailmas. Kui ettevõtted ütlevad, et midagi on puudu, tuleb püüda see puudujääk likvideerida, vaadates kaugemasse tulevikku, mitte homsesse.“