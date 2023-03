ROHKEM RUUMI LASTELE ⟩ Orissaare lasteaed vajab lisarühma

Hoolekogu poolt Saaremaa vallavalitsusele tehtud avalduses seisab, et Orissaare lasteaia kõik neli rühma on aastaid lapsi kuni lisakohtade maksimumarvuni täis olnud. Niisamuti nagu Kuressaareski on sõimekohta ootavate laste järjekord pikk.

„Soovime, et Orissaarde tuleksid elama noored pered, mille eelduseks on aga lasteaiakohtade olemasolu,“ räägib Orissaare lasteaia direktor Saida Kuusk, lisades, et Orissaare alevikku on kerkimas hotell, mille sisse ja ümber luuakse mitmeid töökohtasid. Omakorda toob töökohtade tekkimine piirkonda uusi inimesi. Lisaks valmib Orissaares peagi uus korterelamu ja elamurajoon ning lasteaia direktori soov on, et õppeasutus oleks valmis uute laste vastuvõtmiseks.