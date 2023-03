Kuressaares Uuel tänaval asuvas kollases majas on juba 30 aastat tegutsenud Minipood, mis vaat et parima valikuga lasteriiete pood Saaremaal üldse. Kui poetiir linnas tehtud ja kuskilt midagi vajalikku ei leia, siis Minipoest tavaliselt ikka leiab. Pole siis ime, et lapsevanemad poekest sedavõrd armastavad.