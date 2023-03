Vabatahtlike seltsiliste liikumine on üle-eestiline programm, kus osalevad ka saarlased. Eesmärk on leida inimesi, kes tahavad panustada oma aega ja olla seltsilisteks eakatele ning erivajadustega inimestele. Kas või selleks, et oleks kellega juttu rääkida või näiteks teatris käia.