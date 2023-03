Muuseumide kiirendi aitab Aavikute muuseumi unest äratada

Äsja selgusid muinsuskaitseameti taotlusvooru Muuseumide kiirendi tulemused. Tegu on toetusega, mille eesmärk on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad. Teiste hulgas eraldas amet Saaremaa muuseumile 12 844 eurot Aavikute muuseumile arendustegevuste pädevusega töötaja palkamiseks.

"Nüüd on lootust, et olukord muuseumis, mille väisamine oli viimasel ajal võrreldav kauge sõbra külastamisega, kellele tuleb ette helistada, on peagi muutumas," ütles Saaremaa muuseumi turundusjuht Rita Rahu.