MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, Leida Tammisaar

Leida hakkas külalisi toitlustama oma kodutalus Mõegaküla Mäel. Kuna enamus turiste tuli Soomest, siis sai talu ilmselt ka neile mõeldes peremehe nime Tammisaare, kuna Soomes on samanimeline linn.

2001. aastal tunnistati Tammisaare turismitalu Eesti parima heakorraga taluks omataoliste seas. Talu andis tööd ka paljudele muhulastele ja Muhu ettevõtetele, kelle sissetulekud polnud sel ajal just suured. Oma käsitööd pakkusid seal müügiks Muhu käsitöölised. Muhulased on selle võimaluse eest siiani tänulikud, meenutades, et töökeskkond oli moodne ja meeldiv, kord oli kõva, perenaise ja peremehe juhised ranged ja täpsed ning alati oli kiire.