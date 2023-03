Muusik Mart Sander kirjutas laupäeval Facebookis, et jäi maha Tallinn-Kuressaare lennukist ja pidi Kuressaare kontserdile sõitma bussiga.

„Mind on sõna otsese mõttes viimasel sekundil aidatud lennule nii Helsinkis, Londonis kui New Yorgis. Aga mitte Tallinna Lennujaamas NyxAiri Tallinn-Kuressaare letis, kui lennuni on jäänud 20 minutit,“ pahandas ta.