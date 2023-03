Ly Kallas koolivõrgu tulevikust ⟩ „Ärme tee lastele karuteenet!“

Kallas tõdes, et igasuguste reformidega seoses tunneb keegi end tavaliselt ikka ka halvasti. „Muutusi ei saa kunagi teha nii, et kõik tunnevad end hästi. Küll aga saab mingeid kompromisse leida,“ nentis ta.

Tema läheneks ümberkorraldustele koolivõrgus kooliastmepõhiselt. Seda põhjusel, et ka Eesti riik on välja kuulutanud riikliku õppekava, mis on kooliastmete põhine: 1.-3. klass ja 4.-6. klass. „Kui oleme välja tulnud mõttega, et võiks olla näiteks neljaklassiline kool, siis tegelikult selle neljanda klassi me lõikame ju juba teisest kooliastmest,“ selgitas ta.