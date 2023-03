Ümberkorraldamise tulemusel lõpetatakse 30. aprillil hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus tegevus ning see liidetakse Saaremaa Haldusega 1. mail.

Abivallavanem Kaarel Tang sõnas, et vallavalitsuse hinnangul on täna otstarbekas, et sarnase tegevuse kaks hallatavat asutust ühendataks ühtse juhtimise alla.