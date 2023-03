Pole möödas palju aega, kui Vaekoda Kuressaares oma uksed sulges. Aga nagu ikka, on iga lõpp millegi uue algus ja Vaekoja lõpp on WAAGi algus. Saarte Hääl käis piilumas ja uurimas, mille põnevaga WAAG restobar Kuressaare toidukohtade valikut rikastab.

Tähelepanelikumad saarlased on juba märganud, et Kuressaare kesklinnas asuva endise vaekoja fassaadile on ilmunud sõnapaar WAAG Restobar, viidates peagi avatavale söögikohale.