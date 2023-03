TERVIS ⟩ Liigestevaludes vaevelnud patsient: Kuressaare arstid, olge hoolivamad!

“Kuidas saab olla, et Kuressaare haiglas teatab arst mulle pärast viieminutilist kohtumist, et mind pole võimalik ega saa aidata, Tallinnas aga tehakse põhjalikud uuringud ja määratakse toimiv ravi?” küsib saarlane Tiina, kes on 15 aastat pidanud taluma reumast ja psoriaasist tingitud vaevusi.