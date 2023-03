LUGEJA KIRI ⟩ Kalmistu pärnad langetati haudadele

Külastasin 18. märtsil Lümanda surnuaeda ja sain ebameeldiva üllatuse osaliseks – elujõulised pärnad olid langetatud haudade peale, kuigi kõrval on tee, kuhu oleks võinud need puud suunata. Kui keegi ei oska puid langetada, siis on parem, kui saagi kätte ei võta!