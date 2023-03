Pereteraapia väärtustab põlvkondade sidemeid

Hiljutises Eesti inimarengu aruandes on rõhutatud vaimse tervise ja heaolu hoidmisel kogukondliku ja ennetustöö tähtsust. On palju, mida saame oma enesehoiu jaoks ise ära teha alates korralikust unest, toitumisest, igapäevasest liikumisest, meeleolu jälgimisest kuni heade suheteni. On oluline, et oskame vajadusel märgata, pöörduda ja küsida abi perearstilt, oma lapse õpetajalt või teistelt spetsialistidelt. Saaremaal on üks oluline partner lastega peredele teenuste osutamisel Saaremaa toetava hariduse keskus, mille üht teenust, pereteraapiat teile täna tutvustame. Ühtne kogukond, kuuluvus ja koostegutsemine on ressurss ja inimeste vajadus.