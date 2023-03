Lossi ja Lasteaia tänava nurgal kasvavat tamme on pimedas põlevad tuled kaunistanud juba mitu aastat. "Tuled eemaldatakse ajutiselt, kuna nende aeg hakkab ümber saama ning mõned pirnid on juba kustunud," ütles Saaremaa vallavalitsuse kommunikatsiooni peaspetsialist Risto Kaljuste. "Lisaks on puul vaja puhata."