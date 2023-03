LUGEJA ARVAB ⟩ Enne miljoniremonti alustage survepesurist

“Käisin seal eelmisel nädalal esimest korda, kuna minu lapsed on juba täiskasvanud, aga nüüd on lapselapsed, kellega mängimas käia,” rääkis helistaja, kes märkas samuti mänguväljaku kehva seisukorda. “Ehk ei olegi seal vaja kohe planeerida miljoniremonti nagu tehti kesklinnas, tuleks alustada puhastamisest,” leidis proua, kes oma lapselapse jaoks oli atraktsioone puhastanud niiske salvrätiga, millega sodi ilusti maha tuli. “Praegu näidatakse räämas mänguväljakut ja laiutatakse käsi, et ei ole raha kapitaalremondiks, aga tegelikult teeksid üldmulje paremaks juba hari, seep ja survepesur,” ütles ta.

“Matid on muidugi ka läbi ja nendel komistataksegi,” tõdes proua, lisades, et nähtavasti on kate vale või see vajaks lihtsalt veidi kõpitsemist, kui katet tervenisti välja vahetada pole raha.

Saarte Häälele teadaolevalt koristati sel kevadel mänguväljakult ära oksaräbu ja tehti muid korrastustöid. Proua palus lehetoimetusel mänguväljakul siiski silma peal hoida. “Teeksin veelkord ettepaneku: pesta, pesta, pesta, sest kõik see sodi ja mustus, mis seal on aastatega puudelt atraktsioonidele langenud, on võimalik eemaldada ja kogu lugu – ongi üldpilt hoopis parem. Niisamuti pesta pingid, mis lindude väljaheiteid täis. Ning eks peavad ka inimesed ise peeglisse vaatama: laste mänguväljakul suitsukonid ikka vedelema ei peaks,” rääkis helistaja veel.