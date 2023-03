JUHTKIRI ⟩ Selge ülereguleerimine

Oleks siis veel, et Eesti oma veebikaameratega on ainus erand teiste Euroopa Liidu riikide seas. Kuid vaid paari näpuliigutusega on internetist leitavad Riia ja Helsingi veebikaamerate ülekanded, turismimekade Rooma ja Pariisi omadest rääkimata. Kas Eesti turism on tõesti juba nii õitsval järjel, et parem meie linnu mitte näidata? Mine tea, äkki väljamaa inimesed näevad ja tahavadki siia tulla...