JUHTKIRI ⟩ Unistus sai teoks

Tundus ju see, et meil kord selline masin on, aastate eest peaaegu sama ulmeline kui vähiravi pakkumine Saaremaal. Ometi said mõlemad tänu Kuressaare haigla sihikindlusele teoks.

Sellest, et MRT-seadet oli hädasti tarvis, annab tunnistust kas või tõik, et mõne kuu jooksul, mis seda aparaati täiskoormusel kasutatud, on juba tehtud ligi 650 uuringut.

Kui meil seda masinat poleks, peaksid patsiendid sõitma uuringuteks mandrile või ootama mammograafiabussi saabumist Saaremaale.