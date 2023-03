LAPSED KODULASTEAEDA ⟩ Maalasteaedade kohatasu suurust võib ees oodata muutus

Kõne all oli maalasteaedade kohatasude erinevus. "Aastaid on kohatasude suurus endiste valdade piires kõikunud palju, näiteks ühes maalasteaias on see 18 eurot, teises 23," räägib Saaremaa vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Andrus Raun. Tema sõnul tähendab see, et tulevikus võiks kõigis maalasteaedades olla kohatasu näiteks ühtselt 18 eurot.