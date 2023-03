MUHU UUDISSED ⟩ Meitel oo päris munuke elu

Ikka terit neh. Mineva nädali sai jälle kinnitust üks nõuke tiadmine, et oo asju, mis vuastatega ep muutu. Kui inimeste kääst jälle uuriti, et kus paikas naad oma eluga Eestimoa pial kõege paramini rahul oo, siis tulli jällegid välja, et ikka Muhus. Neh, ega sii põle väga viga kua.