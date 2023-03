KAJAR LEMBER ⟩ Sõidusoodustus saarte elanikelt ära võtta – mida kuradit?

Tulenevalt huvitavast elutsüklist on vahel tunne, et tahaks lüüa oma kallil kodumaal toimuvale käega ning toimetada oma pisikesi toimetamisi, sest olen aru saanud, et oma nina valjuhäälne toppimine mõningatesse teemadesse põrkub vastu seina, millega kokkupõrkes jääb kannatajaks kahjuks ikka inimene.

Aga siis lööd hommikul ajalehe lahti ja loed, kuidas maksumaksja palgal olev ja kogu meie transpordisüsteemi eest vastutav tegelane Priit Sauk teatab ühel päeval, et Hiiumaa lennuk on mugavusteenus ja teisel, et saartevahelises parvlaevaliikluses oleks kõikse targem idee kohalike soodustused ära lõpetada! Siis hoiad peast kinni ja saad aru, et kas poliitiline või sotsiaalne närv on sul selline, et ei oska vait olla.