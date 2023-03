Vallavalitsus müüb Salme vallamaja veterinaarkeskusele

Hoone omandiküsimus kerkis päevakorda, kui hoones tegutsev veterinaarkeskus avaldas soovi oma tegevust laiendada. Vallavalitsus leidis, et kõige parem lahendus on seada Salme Vet Punkt OÜ kasuks hoonestusõigus kinnistu hilisema väljaostmisõigusega. See seisukoht tekitas aga kogukonnas tõsiseid eriarvamusi ja diskussioone ka vallavolikogu erinevates komisjonides (pikemalt tänase lehe lk 4 – toim).