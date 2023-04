ROLAND MERE ⟩ Aus mees Priit Sauk, missugune "tark" mõte järgmiseks?

"Üldiselt püüab arukas inimene ennast ameti nõuetele vastavalt arendada, kujundada. Ta õpib usinasti, kontrollides ühtlasi, kas ta suudab seda tööd heal tasemel teha, mida öelda ja mida jätta ütlemata. Kui inimene on vait, ega siis saagi aru, kui rumal ta on. Seepärast peaks meil hea meel olema, et transpordiameti juht ütles viimaks välja oma mõtted suursaarte ühenduste kohta, mida ta oleks võinud muidugi teha hoopis enne kandideerimist," kirjutab Saaremaa vallavolikogu liige Roland Mere.