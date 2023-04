JUHTKIRI ⟩ Arstid, tulge saarele!

On tõsiasi, et meie arstkonna keskmine vanus on kõrge ning paljud tohtrid juba ammu pensionieas.

Noorte spetsialistide jaoks pole Saaremaa just esimene valik – ikkagi meretagune kant. Pealegi arvavad arstiks õppinud noored, et suuremate linnade suurtes haiglates on paremad võimalused.

Seega on põhjust meie esmatasandi meditsiini ja eriarstiabi tuleviku osas muret tunda enam kui küll. Kuressaare haigla on hädast välja aidanud koostöö teiste haiglate, näiteks Ida-Tallinna keskhaiglaga, mille tohtrid saarel vastuvõtte teevad.