TERVIS ⟩ Uued tooted kasvatavad suitsetajate hulka

Lääne-Tallinna Keskhaigla tubakast loobumise nõustaja doktor Tiiu Härm nentis samuti, et e-sigarettide suitsetajate arv kasvab ja hoogsamalt just 16–24-aastaste seas. Härm rõhutas, et kuigi tubakatööstused väidavad, et e-sigaretid, kuumutatavad tubakatooted ja huuletubakas on vähem ohtlikud kui tavaline sigaret, pole sel väitel teaduslikku tõestust. „Kõigil neil on üks nimetaja – nikotiin. Nikotiin tekitab sõltuvust, ükskõik kuidas sa selle oma organismi viid: kas sigaretisuitsu kopsu tõmmates või e-sigareti või kuumutatavate sigaretitoodete aerosooli sisse hingates. Igal juhul jõuab nikotiin vereringesse. Tubakatööstus väidab, et kuna alternatiivsete toodete kuumus on madalam kui tavalisel sigaretil, siis eraldub keemiat organismi vähem. Kuid meil pole selle kohta tõenduspõhiseid andmeid, rääkimata infost kaugtagajärgede kohta – selleks on vaja vähemalt 10–15 aastat,“ nentis ligi paarkümmend aastat tubakast loobujaid nõustanud doktor Härm, et uudsete tubakatoodete tarvitajad on praegu otsekui katsejänesed.