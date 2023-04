TOIT ⟩ Munakeetmise spikker algajaile

Enne keetmist võiks mune hoida pool tundi toatemperatuuril – siis ei lähe koor keetes nii kergesti katki, samuti on keetmisaeg minuti võrra lühem kui külmikust võetud kanamunadel.

Kõigepealt pane munad tühja metallkaussi või kastrulisse – ühe kihina ja ettevaatlikult, et koor viga ei saaks. Kalla peale nii palju vett, et see kataks munad 2,5 cm kõrguselt.

Hea mõte on mõõta keetmisaega taimeriga. Keetmise pikkus sõltub sellest, millise valmimisastmega muna soovitakse, munade suurusest ja hulgast, munade endi ja keetmisvee temperatuurist. Arvestada tasub sellega, et kui veele soola lisada, on pärast kergem mune koorida.

Keeduveele lisatud sool ja äädikas aitavad koore sisse pragude tekkimisel munavalgel kiiremini hüübida. Muna koore sisse nõelaga auke teha pole mõtet – see koore purunemise vastu ei aita.

Kui soovid kõvaks keedetud mune, siis ettenähtust kauem neid keeta ei tasu – muidu tekib rebu ümber hallikas kiht.

Kui oled keetmise lõpetanud, vala kuum vesi munadelt ära ja kalla nõusse külm vesi. Lase munadel selles vähemalt 10 minutit seista.

See, et hõlpsam on koorida neid mune, mida on kohe pärast keetmist külma veega “ehmatatud”, kuulub müütide valdkonda. Pigem oleneb hõlbus koorimine munade vanusest: päris värsketest kergemini kooritavad on 3–5 päeva vanused munad.