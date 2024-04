“Julgen tunnistada: kui Saarte koostöökogu üldkoosolekul teatati, et liikmetele on plaanis inspiratsioonireis Assooridele, mõtlesin: ei tea, kus need küll on… Õnneks on tänapäeval lihtne, vaatad sõber internetist järele ja imestad – saared keset Atlandi ookeani,” kirjutab ettevõtja Angela Nairis.