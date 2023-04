KEVAD KÄES! ⟩ Lähipäevil soojendab päike õhutemperatuuri kuni 15 kraadini

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal on üksikutes kohtades vihmahooge. Puhub idakaare-, saartel põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 3-7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, põhjarannikul idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 9-15, tuulele avatud rannikul 3-8 kraadi.