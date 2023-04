Lemmikloomadele omistatakse mitmeid kasulikke omadusi, nagu stressi, ärevuse, depressiooni maandamine. On teada sedagi, et lemmikuga koos liikumine vähendab südame- ja veresoonkonnahaiguste riski. Samuti on uuringutest välja tulnud, et 65-aastased lemmikloomaomanikud külastavad arste 30% vähem kui need, kel neljajalgset sõpra ei ole. Ehk siis lemmiklooma pidamisel on väga palju plusse.