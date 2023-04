Mida ütleb meile näitemängu pealkiri “Eesriie avaneb”? Ei midagi erilist, kuigi võib arvata, et tegemist on teatriga, kus siis veel mujal võiks eesriie avaneda ja sulguda. Tõsi, Thule teatri etendus Väino Uibo lavastajakäe all toobki publiku ette loo teatrist, viiest naisest, kellele on võrdsetes osades sülle kukkunud pärandus – teatrimaja. Aga oh häda, hoone on vana, mahajäetud ja lagunev. Mida niisugusega peale hakata?