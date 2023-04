"Arvamus, et ratas sobib liiklusvahendiks vaid ilusa ilmaga ja väga lühikeste vahemaade läbimiseks, on müüt. Seda tõestab mitmete koolide kogemus, kus lapsed läbivad koolitee rattasadulas aastaringselt ning rattaparklad on sõiduvahenditest pungil. Iga kool saab selleks palju ära teha, et lapsed eelistaksid tervislikku ja keskkonnasõbralikku liiklemisviisi ning oskaksid läbida koolitee ratta seljas ka ohutult,“ selgitas kampaania vajalikkust MTÜ Rattaga Kooli juhatuse liige Tormi Tabor.