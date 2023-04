JUHTKIRI ⟩ Ise süüdi, et maal elad?

Inimesed, kelle kodu asub maal, kus ühisveevärki pole, on pandud sundseisu. Kui vald keeldub kanalisatsioonitorustikku rajamast, imbväljakut rajada ei tohi ja biopuhasti on liiga kallis, on ainus võimalus koguda reovesi kokku. Mida suurem pere, seda enam vett kulub ja seda sagedamini mahutit tühjendada tuleb.